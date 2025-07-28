عرض منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في مهرجان جرش

الوكيل الإخباري- شاركت مراكز الإصلاح والتأهيل في مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 39 بعرض منتجات نزلاء المراكز في خيمة خصصت داخل المهرجان بالقرب من الساحة الرئيسية وشارع الأعمدة.

اضافة اعلان



وقال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي إن مراكز الإصلاح والتأهيل تشارك باستمرار في مهرجان جرش لعرض منتجات النزلاء، والتي تشمل المطرزات والأثاث والتحف ولوحات فنية.



وأضاف المجالي أن مراكز الإصلاح والتأهيل تقدم دائمًا مشغولات جديدة لعرضها في مهرجان جرش، وذلك يعكس مهارة النزلاء واهتمام إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بإعداد النزلاء ليصبحوا أشخاصًا منتجين.