الإثنين 2025-07-28 03:50 م
 

عرض منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في مهرجان جرش

الإصلاح والتأهيل" تشارك في مهرجان جرش للثقافة والفنون بخيمة لعرض منتجات نزلاء المراكز
الإصلاح والتأهيل" تشارك في مهرجان جرش للثقافة والفنون بخيمة لعرض منتجات نزلاء المراكز
 
الإثنين، 28-07-2025 03:03 م

الوكيل الإخباري-   شاركت مراكز الإصلاح والتأهيل في مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ 39 بعرض منتجات نزلاء المراكز في خيمة خصصت داخل المهرجان بالقرب من الساحة الرئيسية وشارع الأعمدة.

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وقال مدير إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العميد فلاح المجالي  إن مراكز الإصلاح والتأهيل تشارك باستمرار في مهرجان جرش لعرض منتجات النزلاء، والتي تشمل المطرزات والأثاث والتحف ولوحات فنية.


وأضاف المجالي أن مراكز الإصلاح والتأهيل تقدم دائمًا مشغولات جديدة لعرضها في مهرجان جرش، وذلك يعكس مهارة النزلاء واهتمام إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل بإعداد النزلاء ليصبحوا أشخاصًا منتجين.


وبين المجالي أنه بالإضافة إلى المطرزات والأثاث والتحف، تم في العام الحالي عرض أبواب الأمان التي تحتوي على عدد من الأقفال وصناعة طاولة الوسط بتقنية 3D.

 
 
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