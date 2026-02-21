عرفة رئيساً لمجلس إدارة شركة الحوسبة الصحية

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الحوسبة الصحية عن انتخاب المهندس بشار عرفة رئيساً لمجلس إدارتها، ممثلاً عن الجمعية الملكية للتوعية الصحية، خلفاً للدكتور رامي فرّاج، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تعزيز الحوكمة المؤسسية ودعم مسارها الاستراتيجي في التحول الرقمي الصحي.

اضافة اعلان