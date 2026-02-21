السبت 2026-02-21 07:31 م

عرفة رئيساً لمجلس إدارة شركة الحوسبة الصحية

عرفة رئيساً لمجلس إدارة شركة الحوسبة الصحية
عرفة رئيساً لمجلس إدارة شركة الحوسبة الصحية
 
السبت، 21-02-2026 06:05 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت شركة الحوسبة الصحية عن انتخاب المهندس بشار عرفة رئيساً لمجلس إدارتها، ممثلاً عن الجمعية الملكية للتوعية الصحية، خلفاً للدكتور رامي فرّاج، في خطوة تعكس توجه الشركة نحو تعزيز الحوكمة المؤسسية ودعم مسارها الاستراتيجي في التحول الرقمي الصحي.

وقالت الشركة، في بيان اليوم السبت، إن الانتخاب يأتي في مرحلة تواصل فيها الشركة مسيرتها التوسعية في تطوير وتقديم الحلول الرقمية الداعمة للقطاع الصحي، مستندةً إلى النجاحات المتحققة من خلال برنامج "حكيم"، المبادرة الوطنية الرائدة للتحول الرقمي في القطاع الصحي، والتي تهدف إلى حوسبة مختلف الإجراءات الصحية، وإنشاء سجل طبي إلكتروني موحّد للمرضى في جميع المنشآت الصحية.

 
 


