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عروض "أيام الفيلم الباكستاني" تنطلق الخميس

باكستان
باكستان
 
السبت، 27-06-2026 05:45 م

الوكيل الإخباري-   تنطلق عروض "أيام الفيلم الباكستاني" مساء الخميس المقبل، في مسرح "الرينبو" في عمان، بتنظيم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بالتعاون مع السفارة الباكستانية في الأردن.

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ووفق بيان صادر عن الهيئة، اليوم السبت، تستمر العروض لمدة 3 أيام، وتستهل بالفيلم الدرامي الطويل "ميري أوران"، إخراج موسكان كادواني وشهرزاد شيخ وإنتاج عام 2025، وهو ناطق باللغة الأوردية مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية.

 
 


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