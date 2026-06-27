عروض "أيام الفيلم الباكستاني" تنطلق الخميس

الوكيل الإخباري- تنطلق عروض "أيام الفيلم الباكستاني" مساء الخميس المقبل، في مسرح "الرينبو" في عمان، بتنظيم من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بالتعاون مع السفارة الباكستانية في الأردن.

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