عروض "أيام الفيلم الباكستاني" تنطلق الخميس

ووفق بيان صادر عن الهيئة، اليوم السبت، تستمر العروض لمدة 3 أيام، وتستهل بالفيلم الدرامي الطويل "ميري أوران"، إخراج موسكان كادواني وشهرزاد شيخ وإنتاج عام 2025، وهو ناطق باللغة الأوردية مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية.
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