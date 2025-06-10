الثلاثاء 2025-06-10 11:39 م
 

عروض "الدرون" تزيّن سماء عمّان احتفاء بالمناسبات الوطنية

عرض درون على شكل لاعب كرة قدم
عرض درون على شكل لاعب كرة قدم
 
الثلاثاء، 10-06-2025 08:31 م
الوكيل الإخباري-   حلقت المئات من طائرات "الدرون"، مساء الثلاثاء، في سماء العاصمة عمّان، مؤدية عروضا ضوئية استعراضية، وذلك بمناسبة احتفالات المملكة بعيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش، وتأهل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى نهائيات كأس العالم.اضافة اعلان


وجسّدت العروض الاستعراضية بعض الرموز الوطنية والصور التعبيرية التي حملت مضامين الولاء والانتماء والاعتزاز بالقيادة الهاشمية، وبالإنجازات والأعياد الوطنية والدينية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة الوطنية التي تقام في مختلف محافظات المملكة احتفاءً بالمناسبات الوطنية والدينية، وتعبيرًا عن وحدة الأردنيين وتلاحمهم خلف قيادتهم الهاشمية.

تعرض وزارة الشباب مساء الثلاثاء مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره العراقي ضمن تصفيات كأس العالم 2026، على شاشات عرض بمختلف محافظات المملكة.
 
gnews

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