عروض تراثية وفلكلورية على مسرح الهيبودروم في جرش

الوكيل الإخباري- احتضن مسرح الهيبودروم سلسلة من العروض الفنية والتراثية المتنوعة ضمن فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان جرش للثقافة والفنون، المقامة تحت شعار "إرث يمتد.. أجيال تلتقي"، حيث تنقلت الفعاليات بين الفنون التراثية والفلكلور والعروض الغنائية، وسط حضور جماهيري استمتع بتنوع البرنامج وما حمله من ألوان ثقافية وفنية.

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وبحضور أمين عام وزارة الثقافة الدكتور نضال الأحمد، افتتح البرنامج بعرض تراثي قدمته فرقة (TSVETEN) الروسية، التي اصطحبت الجمهور في رحلة إلى الموروث الثقافي الروسي عبر لوحات استعراضية اتسمت بالدقة والتناسق، وبرزت فيها الأزياء التقليدية والموسيقى الشعبية والرقصات المستوحاة من البيئة الروسية، في عرض عكس ثراء الإرث الفني لبلادها.



وتواصلت الفعاليات مع فرقة مجدل للفنون الشعبية الأردنية، التي قدمت مجموعة من اللوحات الفلكلورية المستمدة من التراث الأردني، جسدت من خلالها ألواناً من الدبكات والأهازيج الشعبية التي تعبر عن الهوية الوطنية، وسط تفاعل كبير من الجمهور، الذي رافق العروض بالتصفيق، في مشهد عكس مكانة الفنون الشعبية الأردنية وقدرتها على الحفاظ على الموروث الثقافي.



واختُتمت فعاليات الأمسية بحفل غنائي شارك في إحيائه الفنانون سامي حليم، ومحمد قنديل، وعلاء المعايطة، وحسام عزت، ويوسف مرعب، الذين قدموا باقة متنوعة من الأغاني الطربية والوطنية والشعبية، وسط تفاعل من الجمهور، الذي ردد العديد من الأغنيات، في أجواء احتفالية عكست حيوية مهرجان جرش وتنوع برامجه الفنية.



ويؤكد البرنامج المتنوع لمسرح الهيبودروم المكانة الثقافية والفنية التي رسخها مهرجان جرش على مدى أربعة عقود، من خلال استضافة عروض تحتفي بالتراث الإنساني وتنوعه، وتقدم للجمهور تجربة ثقافية متكاملة تعكس رسالة المهرجان في الانفتاح على ثقافات العالم، مع الحفاظ على أصالة الموروث الأردني وإبرازه أمام جمهور محلي ودولي.