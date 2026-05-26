الثلاثاء 2026-05-26 01:06 ص

عروض طائرات سلاح الجو وألعاب نارية تزين سماء اربد احتفالاً بعيد الاستقلال

الثلاثاء، 26-05-2026 12:02 ص

الوكيل الإخباري-   في لحظة وطنية خطفت أنظار الحضور، حلّقت طائرات سلاح الجو الملكي الأردني في سماء مدينة إربد، ضمن استعراض جوي أثار مشاعر الفخر والاعتزاز بين المواطنين، الذين تفاعلوا بالتصفيق ورفع الأعلام الأردنية، في مشهدٍ جسّد هيبة الدولة الأردنية وكفاءة قواتها المسلحة الباسلة.

وشكّل الاستعراض الجوي لوحة وطنية مؤثرة امتزجت فيها أصوات الطائرات بأهازيج الفرح والهتافات الوطنية، فيما سارع الحضور إلى توثيق اللحظات بالصور ومقاطع الفيديو، وسط أجواء غلبت عليها مشاعر الاعتزاز بالوطن وقيادته وجيشه العربي المصطفوي.

 
 


