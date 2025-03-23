عروض في “الاستهلاكية العسكرية” بمناسبة عيد الفطر

ودعت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية جميع المواطنين إلى زيارة أسواقها ومتابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تشمل جميع أسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات ومدن وقرى المملكة.
وتأتي هذه العروض والتخفيضات ضمن جهود المؤسسة بالمساهمة في تنفيذ خطط الأمن الغذائي للمواطن وحفظ توازن الأسعار في السوق المحلي.
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