الأحد 2025-03-23 05:29 م
 

عروض في “الاستهلاكية العسكرية” بمناسبة عيد الفطر

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية
المؤسسة الاستهلاكية العسكرية
 
الأحد، 23-03-2025 04:26 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عن عروض وتخفيضات بمناسبة عيد الفطر السعيد تشمل الكثير من السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي حاجات المواطنين الأساسية وغير الأساسية، وتستمر العروض إلى يوم الإثنين 31  آذار 2025 الحالي أو حتى نفاد الكمية.

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ودعت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية جميع المواطنين إلى زيارة أسواقها ومتابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تشمل جميع أسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات ومدن وقرى المملكة.


وتأتي هذه العروض والتخفيضات ضمن جهود المؤسسة بالمساهمة في تنفيذ خطط الأمن الغذائي للمواطن وحفظ توازن الأسعار في السوق المحلي.

 
 
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