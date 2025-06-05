عروض للدرون احتفاء بعيد الجلوس الملكي وفوز المنتخب الوطني على نظيره العماني

الوكيل الإخباري- في خطوة مميزة للاحتفال بمناسبة عيد الجلوس الملكي ويوم الجيش وفوز المنتخب الوطني على شقيقه العماني في المباراة التي جمعت المنتخبين الشقيقين على ستاد قابوس في مسقط في الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم، انطلقت مساء اليوم الخميس، عروض الدرون في سماء المملكة بعد انتهاء المباراة بين منتخبنا الأردني والمنتخب العماني وتستمر في مواقع متعددة من محافظات المملكة وبأوقات متفاوتة.

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وسيكون العرض الأول فوق سماء صرح الشهيد اليوم الخميس، حيث سيتم فتح أبواب استاد المدينة الرياضية للراغبين في التصوير من داخل الملعب.



وتعد هذه العروض فرصة رائعة للاحتفال بالإنجازات الوطنية والتعبير عن الفخر بالهوية الأردنية، وتُظهر التقدم التكنولوجي في تنظيم الفعاليات الوطنية.