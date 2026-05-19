عروض وتخفيضات بأسواق المؤسسة الاستهلاكية المدنية اعتبارا من الأربعاء

الوكيل الإخباري- أطلقت المؤسسة الاستهلاكية المدنية حزمة واسعة من التخفيضات والعروض الترويجية على أكثر من 300 سلعة في جميع أسواقها، اعتبارا من يوم غد الأربعاء، وتستمر حتى 4 حزيران المقبل، وبنسب تخفيض تصل إلى 39% لبعض المواد.

وقال مدير عام المؤسسة بالوكالة عصام الجراح في بيان الثلاثاء، إن العروض ستشمل المواد الأساسية بالدرجة الأولى، مثل الأرز والسكر والزيوت النباتية والبقوليات والشاي والحليب، إضافة الى مواد العيد ومواد التنظيف والمواد المنزلية.



ولفت النظر إلى أن التخفيضات متوافرة في جميع أسواق المؤسسة البالغ عددها 69 سوقا، والمنتشرة في محافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين، داعيا الراغبين بالاستفادة من هذه العروض إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع "فيسبوك"، للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار تلك العروض.



وأكد الجراح أن التخفيضات تأتي ضمن سياسة المؤسسة الرامية إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، للمساهمة في دعم المواطنين وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، مشيرا إلى أن المؤسسة تلتزم بتطبيق أعلى معايير الجودة والرقابة على المنتجات وتحرص على توفير الكميات من المواد المخفضة لضمان استفادة أكبر عدد من المواطنين.



وبين أنه يمكن للمستهلكين طلب السلع من خلال خدمة التوصيل عبر تطبيق "أوفرات" المتوافر على نظامي "أندرويد" و"IOS"، في 5 محافظات هي: "عمان والزرقاء وإربد، ومأدبا والبلقاء"، كما يمكن للمستهلكين في العاصمة فقط الطلب من خلال المتجر الإلكتروني الخاص بالمؤسسة عبر رابط إلكتروني، أو من خلال تطبيق المؤسسة على نظامي "أندرويد" و"iOS" تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).