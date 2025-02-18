 
الثلاثاء 2025-02-18 09:27 م
 

عروض وتخفيضات في “الاستهلاكية العسكرية” بمناسبة شهر رمضان

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية
المؤسسة الاستهلاكية العسكرية
الثلاثاء، 18-02-2025 08:47 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الثلاثاء، عن عروض وتخفيضات سعرية خاصة بشهر رمضان المبارك تشمل العديد من السلع الغذائية وغير الغذائية، في فروع المؤسسة المنتشرة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

اضافة اعلان


ودعت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية جميع المواطنين إلى زيارة أسواقها ومتابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للاستفادة من العروض والتخفيضات التي تشمل جميع أسواق المؤسسة المنتشرة في محافظات ومدن وقرى المملكة.


وتأتي هذه العروض تنفيذاً لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي لتحقيق الأمن الغذائي وتوازن الأسعار في السوق المحلي.


وتستمر العروض التي تلبي احتياجات المواطنين حتى مساء يوم الأربعاء الموافق 26 شباط 2025 الحالي أو حتى نفاد الكمية.

 
gnews

أحدث الأخبار

البيت الأبيض

عربي ودولي البيت الأبيض: محادثات السعودية خطوة ضخمة نحو السلام في أوكرانيا

البقاء لله

نعـي فـاضل شفاء احمد عبدالله صبابحة في ذمة الله

روبيو

عربي ودولي واشنطن: ملتزمون بدعم تنفيذ وقف الأعمال العدائية في لبنان

ارشيفية

فلسطين مواجهات مع الاحتلال في الخليل

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

أخبار محلية عروض وتخفيضات في “الاستهلاكية العسكرية” بمناسبة شهر رمضان

وزارة الزراعة

أخبار محلية زراعة الكورة تدعو المزارعين لتسجيل حيازاتهم لضمان التعويضات

ارشيفية

عربي ودولي صحيفة إسرائيلية: رئيس الشاباك لن يعود إلى فريق التفاوض

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يرحب بإعلان السعودية استضافتها محادثات بين روسيا وأمريكا



 




الأكثر مشاهدة