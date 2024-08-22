عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستـهلاكية المدنية

وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان الخميس، إن استمرار الدوام جاء لإفساح المجال أمام المستهلكين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعيا لمتابعة الصفحة الرسمية للمؤسسة على موقع "فيسبوك" لمتابعة العروض والتخفيضات.
-
أخبار متعلقة
-
الطاقة: انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالميًا
-
ولي العهد: سعدت بلقاء خيرة من طلبة الأردن
-
مواعيد العطل الرسمية المتبقية بالاردن في 2024
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 3 عشائر أردنية
-
ولي العهد يكرم أوائل الثانوية العامة - صور
-
الجيش: المستشفى الميداني الأردني نابلس/3 تعامل مع 32 ألف حالة مرضية
-
الجيش يحبط محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة قادمة من سوريا
-
بحث مشكلة نقص المياه بمنطقة حرثا في إربد