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عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستـهلاكية المدنية

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 22-08-2024 04:53 م
الوكيل الإخباري-    أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن استمرار دوامها الجمعة، في جميع الأسواق من 9 صباحا وحتى 4 عصرا.اضافة اعلان


وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان الخميس، إن استمرار الدوام جاء لإفساح المجال أمام المستهلكين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعيا لمتابعة الصفحة الرسمية للمؤسسة على موقع "فيسبوك" لمتابعة العروض والتخفيضات.
gnews

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