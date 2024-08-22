عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستـهلاكية المدنية

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الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن استمرار دوامها الجمعة، في جميع الأسواق من 9 صباحا وحتى 4 عصرا. اضافة اعلان





وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان الخميس، إن استمرار الدوام جاء لإفساح المجال أمام المستهلكين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعيا لمتابعة الصفحة الرسمية للمؤسسة على موقع "فيسبوك" لمتابعة العروض والتخفيضات.