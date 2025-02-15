 
السبت 2025-02-15 04:54 م
 

عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

المؤسسة الاستهلاكية العسكرية
المؤسسة الاستهلاكية العسكرية
السبت، 15-02-2025 01:55 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، اليوم السبت، عن تقديم مجموعة من العروض والخصومات، بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

اضافة اعلان


ودعت المؤسسة إلى زيارة أسواقها المنتشرة في جميع المحافظات، مشيرة إلى أن العروض لمدة يوم واحد فقط وهو السبت 15 شباط الحالي.

 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي: الملك يقود الأردن بحكمة ورؤية استراتيجية

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يلتقي أكثر من (1500) من وجهاء وأبناء وبنات مناطق شرق وجنوب عمان

أمانة عمان الكبرى

أخبار محلية افتتاح متنزه الأميرة سلمى في منطقة أحد

تعبيرية

خاص بالوكيل سرقة ومحاولة اختطاف طفل في الرصيفة .. تفاصيل صادمة

جانب من عنلية الترحيل

عربي ودولي الولايات المتحدة.. ترحيل 119 مهاجرا هنديا في إطار الحملة على الهجرة غير الشرعية

نقابة المهندسين

أخبار محلية إعلان نتائج انتخابات فرع نقابة المهندسين في الكرك

أرشيفية

عربي ودولي شولتس لواشنطن: لن نقبل تدخل الغرباء في ديمقراطيتنا

مصطفى الرواشدة

أخبار محلية الرواشدة: وزارة الثقافة منفتحة على الهيئات الثقافية والمجتمع المدني

تجمع مياه الأمطار

الطقس تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاحد



 




الأكثر مشاهدة