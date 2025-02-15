عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، اليوم السبت، عن تقديم مجموعة من العروض والخصومات، بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

اضافة اعلان