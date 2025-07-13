عروض وتخفيضات في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية

ودعت المؤسسة جميع المواطنين إلى زيارة أسواقها ومتابعة صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للاستفادة من العروض والتخفيضات.
وتستمر العروض التي تلبي احتياجات المواطنين حتى مساء يوم الاثنين الموافق 21 تموز 2025 الحالي أو حتى نفاد الكمية.
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