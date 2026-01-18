عشيرة أردنية تؤجل اعلان وفاة شيخها إكراماً للضيف

وبحسب ما أفاد به مقربون، أصرّ شقيق الفقيد ونجله على كتمان خبر الوفاة، وعدم إظهار ملامح الحزن احترامًا للضيوف ووفاءً لتقاليد العشيرة، إلى أن تم الانتهاء من واجب الضيافة واستقبال الحضور بما يليق بهم.
وعقب اختتام المأدبة، أُعلن نبأ الوفاة، ليسود الحزن أرجاء المكان، ويخيم الصمت المتأثر على قلوب الحاضرين الذين عبّروا عن تقديرهم الكبير لهذا الموقف النبيل الذي يعكس القيم الأردنية الأصيلة في أبهى صورها.
ويؤكد هذا المشهد مجددًا أن في المملكة الأردنية الهاشمية تتجلى معاني استقبال الضيف وصون كرامته، حتى في أصعب اللحظات وأشدها ألمًا، حيث تبقى الضيافة قيمة لا يعلو فوقها ظرف.
رحم الله الشيخ عايش جودة المناصير "أبو كايد"، وأسكنه فسيح جناته، وربط على قلوب عائلته ومحبيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
