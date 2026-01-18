الأحد 2026-01-18 01:18 م

عشيرة أردنية تؤجل وفاة شيخها إكراماً للضيف! القصة كاملة

عشيرة أردنية تؤجل وفاة شيخها إكراماً للضيف! القصة كاملة
عشيرة أردنية تؤجل وفاة شيخها إكراماً للضيف! القصة كاملة
 
الأحد، 18-01-2026 12:44 م
الوكيل الإخباري-   في موقف جسّد أسمى معاني الكرم العربي وأخلاق الضيافة الأصيلة، أخفت عشيرة المناصير خبر وفاة الشيخ عايش جودة المناصير "أبو كايد" مؤقتًا، إكرامًا للضيوف الذين لبّوا دعوته لمأدبة الغداء قادمين من مختلف مناطق المملكة.اضافة اعلان


وبحسب ما أفاد به مقربون، أصرّ شقيق الفقيد ونجله على كتمان خبر الوفاة، وعدم إظهار ملامح الحزن احترامًا للضيوف ووفاءً لتقاليد العشيرة، إلى أن تم الانتهاء من واجب الضيافة واستقبال الحضور بما يليق بهم.

وعقب اختتام المأدبة، أُعلن نبأ الوفاة، ليسود الحزن أرجاء المكان، ويخيم الصمت المتأثر على قلوب الحاضرين الذين عبّروا عن تقديرهم الكبير لهذا الموقف النبيل الذي يعكس القيم الأردنية الأصيلة في أبهى صورها.

ويؤكد هذا المشهد مجددًا أن في المملكة الأردنية الهاشمية تتجلى معاني استقبال الضيف وصون كرامته، حتى في أصعب اللحظات وأشدها ألمًا، حيث تبقى الضيافة قيمة لا يعلو فوقها ظرف.

رحم الله الشيخ عايش جودة المناصير "أبو كايد"، وأسكنه فسيح جناته، وربط على قلوب عائلته ومحبيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

هيونداي

أخبار الشركات لماذا يختار الأردنيون هيونداي من مؤسسة الوحدة للتجارة؟ 7 أسباب تحسم القرار

امطار

أخبار محلية الأمن يحذر الاردنيين من المنخفض الجوي

عشيرة أردنية تؤجل وفاة شيخها إكراماً للضيف! القصة كاملة

أخبار محلية عشيرة أردنية تؤجل وفاة شيخها إكراماً للضيف! القصة كاملة

حرائق في تشيلي

عربي ودولي إجلاء قرابة 20 ألف شخص بسبب حرائق في جنوب تشيلي

للا

فيديو الوكيل "أنت مصاب بالإيدز" .. فحص خاطئ يدمر حياة شاب أردني ويهدم مستقبله

انطلاق عمليات "مسك" لخدمات الدفع رسميًا وإصدار أولى منتجاتها: بطاقة ائتمانية إسلامية بصيغة عصرية

أخبار الشركات انطلاق عمليات "مسك" لخدمات الدفع رسميًا وإصدار أولى منتجاتها: بطاقة ائتمانية إسلامية بصيغة عصرية

وزارة البيئة للأردنيين: "عيب تضيع مصاريك على مخالفة ولادك أولى فيها"

أخبار محلية وزارة البيئة للأردنيين: "عيب تضيع مصاريك على مخالفة ولادك أولى فيها"

ت

أخبار محلية الاتحاد الأردني لشركات التأمين: لا تعديل على الأسعار في مشروع قانون عقود التأمين



 






الأكثر مشاهدة