عشيرة البدور تشكر قبيلة الحويطات

الوكيل الإخباري - تقدمت عشيرة البدور بالشكر من قبيلة الحويطات على موقفها النبيل بتنازلها عن الحق العشائري والقضائي وإسقاط الحق الشخصي في حادث دهس أودى بحياة المرحوم "بلال عويض سويلم البطونية الحويطات".

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وكانت قد توجهت جاهة كريمة من عشائر الشوبك عامة وعشيرة البدور خاصة إلى قبيلة الحويطات (البطونية والجازي) وبعد التداول حول حادث الدهس المؤسف الذي تسبب به "ساري زياد أحمد البدور" الذي أودى بحياة، تكرمت قبيلة الحويطات بالتنازل عن الحق الشخصي.

وتاليا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم.

وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وآله وصحبه الطاهرين.

يقول تعالى في محكم كتابه (فمن عفا وأصلح فأجره على الله) صدق الله العظيم، ويقول تعالى (وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم) صدق الله العظيم.

من لا يشكر الناس لا يشكر الله.

تتقدم عشائر الشوبك عامة وعشيرة البدور خاصة بجزيل الشكر والعرفان من قبيلة الحويطات عامة وعشيرتا البطونية والجازي خاصة على ما قدموه لنا من كرم وطيب في شهر رمضان المبارك وهو ليس بغريب على قبيلة الحويطات التي تسطر دائماً أروع معاني الأصالة العربية ومواقف الكرم والشهامة بتنازلهم عن الحق العشائري والقضائي واسقاطهم للحق الشخصي في حادث الدهس الذي تسبب به ابننا "ساري زياد أحمد البدور" والذي أودى بحياة المرحوم "بلال عويض سويلم البطونية الحويطات" تغمده الله بواسع رحمته وعفوه وغفرانه وأسكنه فسيح جناته وربط على قلوب ذويه ومحبيه وألهمهم جميل الصبر وحسن العزاء.

كما نتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان للجاهة الكريمة من وجهاء الشوبك وقبيلة الحويطات والأهل الأكارم من كافة مناطق المملكة فرداً فرداً والذين غمرونا بكرمهم ووقفتهم المشرفة معنا.

وكما نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من تواصل معنا من خلال الاتصالات الهاتفية للسؤال والاطمئنان.

نسأل الله العلي القدير أن يجعل سعيكم في ميزان حسناتكم ولا أراكم مكروهاً.

حفظ الله الأردن أرضاً وشعباً تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المفدى.







