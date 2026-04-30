عضو مجلس سابق في أمانة عمّان تنتقد الترفيعات الإدارية داخل الأمانة وتثير جدلاً واسعاً

الوكيل الإخباري- انتقدت عضو مجلس أمانة عمّان الكبرى السابقة، المهندسة قمر النابلسي، آليات الترفيعات الإدارية داخل أمانة عمّان، معتبرةً أن ما يجري يأتي في إطار الحديث المتكرر عن "الإصلاح الإداري" و"ترشيق النفقات".





وقالت النابلسي في منشور لها إن عمليات ترفيع عدد من الموظفين إلى منصب “مدير بدون دائرة” داخل الأمانة جرت -بحسب وصفها- بأعداد كبيرة، ودون وجود شروط واضحة أو تعليمات تنظيمية أو حاجة فعلية للعمل، مشيرةً إلى أن ذلك لم يراعِ مصلحة المؤسسة أو وضعها المالي.



وأضافت أن هذا الواقع قد يؤدي إلى “استحداث وحدات إدارية” لاستيعاب هذه الترفيعات، حتى لو تم ذلك في مسميات جديدة داخل الأمانة، في إشارة إلى تضخم الهيكل الإداري.



وتابعت أن بعض هذه الترفيعات ارتبطت بامتيازات وظيفية تشمل سيارات وسائقين وزيادات على الرواتب، متسائلة عن مدى انسجام ذلك مع ما يُعلن من خطط للإصلاح الإداري داخل الأمانة.



واختتمت النابلسي منشورها بالإشارة إلى أن الخطاب الرسمي يتحدث عن “الإصلاح الإداري” في الوقت الذي تطرح فيه تساؤلات حول ممارسات الترفيع، مضيفة عبارة: “بلدنا وحقك علينا”.





