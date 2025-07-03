عطاءان لشراء كميات من الشعير والقمح

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء المطلوب، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض لعطاء القمح، هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 15 تموز الحالي، والشعير في نفس الساعة من الأربعاء الذي يليه.
واشترطت الوزارة، عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
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