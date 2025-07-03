الخميس 2025-07-03 10:04 م
 

عطاءان لشراء كميات من الشعير والقمح

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
 
الخميس، 03-07-2025 08:54 م

الوكيل الإخباري-   طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عطاءين لشراء 100 ألف طن أو 120 ألف طن من القمح، ومثلها من الشعير.

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ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء المطلوب، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض لعطاء القمح، هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 15 تموز الحالي، والشعير في نفس الساعة من الأربعاء الذي يليه.


واشترطت الوزارة، عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

 
 
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