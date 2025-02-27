عطاءان لشراء كميات من القمح والشعير

11:55 ص

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الوكيل الإخباري- طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم الخميس، عطاءين لشراء كمية 100- 120 ألف طن من القمح ونفس الكميات من الشعير. اضافة اعلان





ودعت الوزارة في بيان، الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات بالوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء المطلوب، التي تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً غير مستردة.



علماً بأن آخر موعد لقبول العروض لعطاء القمح هو الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء 11 آذار المقبل، ولعطاء الشعير الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الأربعاء 5 آذار المقبل.



واشترطت الوزارة إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.







