الإثنين 2025-06-30 01:44 م
 

عطاءان لشراء كميات من القمح والشعير

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
وزارة الصناعة والتجارة والتموين
 
الإثنين، 30-06-2025 01:28 م

الوكيل الإخباري-   طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عطاءين لشراء 100 ألف طن أو 120 ألف طن من القمح، ومثلها من الشعير.

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ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء المطلوب، تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 ديناراً أردنياً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض لعطاء القمح هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق الأول من تموز المقبل والشعير في نفس الساعة من اليوم الذي يليه.


واشترطت الوزارة عند الشراء إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ فتح العروض، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

 
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