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عطاء بقيمة 72 ألف دينار لصيانة وإنشاء وحدات صحية في حدائق إربد

بلدية إربد الكبرى
بلدية إربد الكبرى
 
الأحد، 20-07-2025 10:06 ص

الوكيل الإخباري-   أحالت بلدية إربد الكبرى عطاء بقيمة 72.5 ألف دينار أردني لصيانة الوحدات الصحية في عدد من الحدائق، وإنشاء وحدات صحية في حدائق أخرى.

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وقال الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل الأحد، إن العطاء تضمن صيانة المبنى الرئيسي في حديقة الملكة زين الشرف بمنطقة البارحة، وإنشاء سور من الشبك المعدني لحديقة الكرمل في منطقة المنارة وتونس في منطقة الروضة، وصيانة الوحدات الصحية في الحدائق الثلاثة، إضافة إلى إنشاء وحدة صحية جديدة لحديقة إعمار اربد.


وبين التل، أن العطاء جاء بتمويل من مجلس محافظة إربد ضمن موازنة المجلس لعام 2025.

 
 
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