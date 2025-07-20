عطاء بقيمة 72 ألف دينار لصيانة وإنشاء وحدات صحية في حدائق إربد

وقال الناطق الإعلامي للبلدية غيث التل الأحد، إن العطاء تضمن صيانة المبنى الرئيسي في حديقة الملكة زين الشرف بمنطقة البارحة، وإنشاء سور من الشبك المعدني لحديقة الكرمل في منطقة المنارة وتونس في منطقة الروضة، وصيانة الوحدات الصحية في الحدائق الثلاثة، إضافة إلى إنشاء وحدة صحية جديدة لحديقة إعمار اربد.
وبين التل، أن العطاء جاء بتمويل من مجلس محافظة إربد ضمن موازنة المجلس لعام 2025.
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