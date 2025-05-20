عطاء لتأهيل مديرية صناعة وتجارة وتموين العقبة

الوكيل الإخباري- طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عطاء تأهيل مديرية صناعة وتجارة وتموين العقبة.

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ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك من الشركات المصنفة درجة خامسة إنشاء أبنية؛ إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 50 ديناراً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو 12 من ظهر الثلاثاء 3-6 المقبل.