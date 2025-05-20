عطاء لتأهيل مديرية صناعة وتجارة وتموين العقبة

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك من الشركات المصنفة درجة خامسة إنشاء أبنية؛ إلى مراجعة قسم العطاءات للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 50 ديناراً غير مستردة، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو 12 من ظهر الثلاثاء 3-6 المقبل.
واشترطت الوزارة عند الشراء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري وصورة عن شهادة التصنيف المطلوبة.
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