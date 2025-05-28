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عطاء لتأهيل مركز أعلاف إيل في معان

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 28-05-2025 12:59 م

الوكيل الإخباري- طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عطاء تأهيل مركز أعلاف إيل في معان.

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ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك من الشركات المصنفة درجة خامسة إنشاء أبنية مراجعة قسم العطاءات، للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 25 ديناراً غير مستردة علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد 22 حزيران المقبل.


واشترطت الوزارة عند الشراء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول وصورة عن السجل التجاري وصورة عن شهادة التصنيف المطلوبة.

 
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