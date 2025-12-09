عطاء لتغيير خط المياه الناقل من البشرية باتجاه الصفاوي بكلفة 4 ملايين دولار

وأضاف الدردور، أن إدارة شركة مياه اليرموك طرحت عطاء مشروع تغيير خط المياه الناقل من منطقة البشرية باتجاه الصفاوي بطول 32 كيلومترًا، بكلفة مالية تبلغ 4 ملايين دولار، بقرض من البنك الدولي، لافتًا إلى أن كلفة المشروع قابلة للزيادة حسب تطورات إنجاز المشروع، الذي يهدف إلى تحسين الوضع المائي وعملية الضخ للمشتركين في الصفاوي والمناطق التي يمر من خلالها خط المياه الناقل الجديد، ومنها منشية الخليفة.
وبيّن الدردور أن مدة تنفيذ المشروع 22 شهرًا، منها 10 شهور لطرح العطاء وتصاميم المشروع، موضحًا أن المدة الباقية والبالغة 12 شهرًا تشمل تنفيذ المشروع.
وأشار إلى أن خط المياه الناقل الحالي الممتد من منطقة البشرية باتجاه الصفاوي من الخطوط المعدنية القديمة جدًا، وتجاوز عمره التشغيلي 100 عام، ويعاني من اهتراءات وكثير من الكسور التي لم تعد عمليات الصيانة قادرة على التعامل معها.
