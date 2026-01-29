الخميس 2026-01-29 11:25 م

عطاء لتوريد 300 حاوية نفايات جديدة لتطوير منظومة النظافة وسط إربد

بلدية إربد الكبرى
 
الخميس، 29-01-2026 10:26 م

الوكيل الإخباري-   طرحت بلدية إربد الكبرى عطاءً لتوريد 300 حاوية نفايات بمواصفات فنية غير تقليدية، ضمن إجراءات تنفيذية تهدف إلى تطوير منظومة النظافة في منطقة وسط البلد التجاري وتحسين الواقع البيئي في الشوارع الحيوية.

وقال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، إن الحاويات الجديدة جرى تصميمها لتتكون من 3 قطع، وبمواصفات خاصة تراعي طبيعة الحركة التجارية والكثافة المرورية في وسط المدينة، بما يسهم في تسهيل عمليات جمع النفايات والحد من انتشارها بشكل عشوائي.

 
 


