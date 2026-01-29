عطاء لتوريد 300 حاوية نفايات جديدة لتطوير منظومة النظافة وسط إربد

الوكيل الإخباري- طرحت بلدية إربد الكبرى عطاءً لتوريد 300 حاوية نفايات بمواصفات فنية غير تقليدية، ضمن إجراءات تنفيذية تهدف إلى تطوير منظومة النظافة في منطقة وسط البلد التجاري وتحسين الواقع البيئي في الشوارع الحيوية.

