عطاء لشراء كميات من الشعير

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، إلى مراجعة قسم العطاءات، للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 650 دينارا غير مستردة، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأربعاء المقبل.
واشترطت الوزارة عند الشراء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ فتح العروض وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.
-
أخبار متعلقة
-
الفيصلي يلتقي بالوحدات ويستعد للتتويج بلقب بطولة الدرع الأحد
-
جرش: تنفيذ 276 مشروعًا للحصاد المائي لتحسين القطاع الزراعي
-
تحذير هام من المواصفات والمقاييس لجميع المواطنين
-
مدينة عمرة نموذج حضاري عصري يفتح آفاق الاستثمار المحلي والأجنبي
-
تحذير هام من مديرية الأمن العام لجميع المواطنين
-
المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها
-
الأردن يرفض إعلان الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وإقليم أرض الصومال
-
زراعة الأعضاء في الأردن: نحو منظومة وطنية عادلة للتبرّع بعد الوفاة الدماغية