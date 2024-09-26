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عطاء لشراء 120 ألف طن من الشعير .. وعطاءات حكومية أخرى

شعير
شعير
الخميس، 26-09-2024 08:28 ص

الوكيل الإخباري-   طرحت مؤسسات ووزارات وبلديات والمديريات عدداً من العطاءات لبدء تنفيذها في محافظات المملكة .

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وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد طرحت عطاءً لشراء  100 ألف طن من الشعير ، أو 120 ألف طن من الشعير ، علماً بأن آخر موعد لقبول العروض هو 02/10/2024 .

كما طرحت مديرية أشغال الكرك عطاء يستهدف المقاولون في الفئة الخامسة والسادة لصيانة مبنى محافظة الكرك .

وطرحت بلدية سحاب عطاءً لتصريف مياه الأمطار ، وحددت آخر موعد لبيع العطاء يوم الأحد الموافق 06/10/2024 / كما أن آخر موعد لإيداع العروض سيكون يوم الأربعاء 0910/2024  .


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