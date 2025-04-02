عطلة العيد تحفز الحركة السياحية في عجلون

وقال مدير سياحة عجلون فراس الخطاطبة، إن المواقع السياحية الرئيسة، مثل قلعة عجلون، وموقع مار إلياس ومحمية غابات عجلون والتلفريك، بالإضافة إلى مناطق التنزه في الغابات، شهدت إقبالًا كبيرًا من الزوار الأمر الذي يعكس جاذبية المحافظة كوجهة سياحية رئيسية.
وأضاف، أن المنتجعات والمطاعم السياحية والمخيمات، شهدت أيضًا حركة نشطة، مشيرًا إلى أن بعض المطاعم الجديدة بدأت تحظى بشعبية متزايدة نظرًا لجودة خدماتها.
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