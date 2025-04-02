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عطلة العيد تحفز الحركة السياحية في عجلون

عجلون
عجلون
 
الأربعاء، 02-04-2025 06:31 م

الوكيل الإخباري-    شهدت محافظة عجلون، اليوم الأربعاء، ثالث أيام عيد الفطر نشاطًا سياحيًا كثيفًا، وزار عشرات الآلاف من الأردنيين والعرب والأجانب مواقعها السياحية والأثرية للاستمتاع بالأجواء الطبيعية والتراثية المميزة.

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وقال مدير سياحة عجلون فراس الخطاطبة، إن المواقع السياحية الرئيسة، مثل قلعة عجلون، وموقع مار إلياس ومحمية غابات عجلون والتلفريك، بالإضافة إلى مناطق التنزه في الغابات، شهدت إقبالًا كبيرًا من الزوار الأمر الذي يعكس جاذبية المحافظة كوجهة سياحية رئيسية.


وأضاف، أن المنتجعات والمطاعم السياحية والمخيمات، شهدت أيضًا حركة نشطة، مشيرًا إلى أن بعض المطاعم الجديدة بدأت تحظى بشعبية متزايدة نظرًا لجودة خدماتها.

 
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