عطلة رسمية غداً الخميس للقوات المسلحة والأمن العام باستثناء إدارة الترخيص

08:20 ص

الوكيل الإخباري- سيكون غداً الخميس عطلة رسمية للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية كافة، باستثناء إدارة ترخيص السواقين والمركبات التي يستمر دوامها كالمعتاد بحسب ما أفادت به إذاعة الأمن العام. اضافة اعلان





ويأتي هذا القرار بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى، ضمن المناسبات الوطنية المعتمدة، على أن يستمر العمل في إدارة ترخيص السواقين والمركبات وفق نظام الدوام المعتاد.





