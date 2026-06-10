عطلة رسمية غداً الخميس للقوات المسلحة والأمن العام باستثناء إدارة الترخيص

ويأتي هذا القرار بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى، ضمن المناسبات الوطنية المعتمدة، على أن يستمر العمل في إدارة ترخيص السواقين والمركبات وفق نظام الدوام المعتاد.
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