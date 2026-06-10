عطلة رسمية غداً الخميس للقوات المسلحة والأمن العام باستثناء إدراة الترخيص

ويأتي هذا القرار بمناسبة ذكرى الثورة العربية الكبرى، ضمن المناسبات الوطنية المعتمدة، على أن يستمر العمل في إدارة ترخيص السواقين والمركبات وفق نظام الدوام المعتاد.
-
أخبار متعلقة
-
السفيرة التل تفتتح الجناح الأردني المشارك بمعرض سيول للأغذية والضيافة
-
العودات: المناسبات الوطنية تجسد مسيرة الدولة الأردنية القائمة على الحرية والنهضة والولاء
-
الحموري: الخدمات الطبية عالجت أكثر من 5 ملايين مراجع خلال 2025
-
البلقاء التطبيقية وPearson العالمية توقعان اتفاقية شراكة لتطوير التدريب المهني والتعليم التقني
-
حادث سير يتسبب بازدحام مروري قرب دوار الشرق الأوسط
-
القوات المسلحة: اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأزرق
-
بلدية الأزرق تدعو للاستفادة من الإعفاءات والخصومات على مستحقات البلدية
-
جامعة اليرموك تبحث والسفير الصيني التعاون الأكاديمي