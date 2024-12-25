عطلة رسمية في الأردن اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وبحسب البلاغ الذي صدر مسبقا ، فإن التعطيل يشمل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوميّ الأربعاء الموافق 25 كانون الأول 2024، والأربعاء الموافق 1 كانون الثاني لعام 2025، بمناسبة عيد الميلادالمجيد ورأس السنة الميلادية.
وتضمن البلاغ أن يكون الخميس الموافق 26 كانون الأول 2024 عطلة رسمية للموظفين والطَّلبة المسيحيين.
-
أخبار متعلقة
-
الدفاع المدني: التعامل مع 1405 حالة إسعافية خلال 24 ساعة
-
رئيس مجلس النواب يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد
-
زراعة المفرق تدعو لتسجيل الحيازات لضمان التعويضات
-
حملة نظافة شاملة في شارع عمان بمدينة إربد
-
450 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية العام الحالي
-
ولي العهد يستضيف لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة
-
ولي العهد يهنئ المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد
-
الملكة: ميلاد مجيد تُضاء فيه بيوتكم بالخير والبركة