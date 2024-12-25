عطلة رسمية في الأردن اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد

الوكيل الإخباري- أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بلاغاً يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يصادف اليوم الـ 25 كانون الاول .



وبحسب البلاغ الذي صدر مسبقا ، فإن التعطيل يشمل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوميّ الأربعاء الموافق 25 كانون الأول 2024، والأربعاء الموافق 1 كانون الثاني لعام 2025، بمناسبة عيد الميلادالمجيد ورأس السنة الميلادية.

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