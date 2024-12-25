 
الأربعاء 2024-12-25 07:14 ص
 

عطلة رسمية في الأردن اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 25-12-2024 06:19 ص

الوكيل الإخباري-   أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بلاغاً يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يصادف اليوم الـ 25 كانون الاول .

وبحسب البلاغ الذي صدر مسبقا ، فإن التعطيل يشمل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوميّ الأربعاء الموافق 25 كانون الأول 2024، والأربعاء الموافق 1 كانون الثاني لعام 2025، بمناسبة عيد الميلادالمجيد ورأس السنة الميلادية.

اضافة اعلان



وتضمن البلاغ أن يكون الخميس الموافق 26 كانون الأول 2024 عطلة رسمية للموظفين والطَّلبة المسيحيين.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي شاهد: كتابات تركها المعتقلون على جدار زنزانتهم في سوريا

تعبيرية

عربي ودولي زلزال يضرب الأرجنتين

تعبيرية

عربي ودولي إسرائيل تعلن اعتراض 5 صاروخ أطلق من اليمن خلال أسبوع.. وإصابة 9

تعبيرية

أخبار محلية عطلة رسمية في الأردن اليوم بمناسبة عيد الميلاد المجيد

البقاء لله

الوفيات وفيات الأربعاء 25-12-2024

تعبيرية

الطقس 3 تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة

ارشيفية

عربي ودولي إصابة قائد منطقة شمالي الضفة في جيش الاحتلال بعبوة ناسفة

سوريا

عربي ودولي حكومة تصريف الأعمال السورية تحذر طهران من "بث الفوضى" في سوريا



 




الأكثر مشاهدة