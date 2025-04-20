عطلة رسمية في الأول من أيار بمناسبة يوم العمال العالمي

06:05 م

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الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قرر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في بلاغ رسمي، تعطيل دوام الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة، يوم الخميس الموافق للأول من أيار المقبل لعام 2025 ميلادية، احتفاء بيوم العمال العالمي. اضافة اعلان

