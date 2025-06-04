عطلة رسمية لمراكز الخدمات الحكومية بمناسبة عيد الأضحى

12:32 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للمواطنين الكرام أن جميع مراكز الخدمات الحكومية ستكون في عطلة رسمية، وذلك ابتداءً من صباح يوم الخميس الموافق [أدخل التاريخ] وحتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق [أدخل التاريخ]، وذلك استنادًا إلى البلاغ الرسمي الصادر عن رئاسة الوزراء بمناسبة عيد الأضحى المبارك. اضافة اعلان





يستمر مركز خدمات مطار الملكة علياء الدولي بتقديم خدماته كالمعتاد خلال فترة العطلة، دون أي تغيير في مواعيد العمل، لتلبية احتياجات المسافرين والزوار.

