عطلة رسمية لمراكز الخدمات الحكومية بمناسبة عيد الأضحى

يستمر مركز خدمات مطار الملكة علياء الدولي بتقديم خدماته كالمعتاد خلال فترة العطلة، دون أي تغيير في مواعيد العمل، لتلبية احتياجات المسافرين والزوار.
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