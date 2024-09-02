عطلة رسمية 3 أيام للمدارس الحكومية الأسبوع المقبل

الوكيل الإخباري- قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، تعليق الدوام في المدارس الحكومية كافة، أيام الاثنين والثلاثاء الأربعاء 9 و 10 و11 أيلول/سبتمبر الحالي، وفق تعميم لوزارة التربية والتعليم.

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