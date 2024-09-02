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عطلة رسمية 3 أيام للمدارس الحكومية الأسبوع المقبل

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 02-09-2024 02:02 م

الوكيل الإخباري-   قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، تعليق الدوام في المدارس الحكومية كافة، أيام الاثنين والثلاثاء الأربعاء 9 و 10 و11 أيلول/سبتمبر الحالي، وفق تعميم لوزارة التربية والتعليم.

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وبحسب الكتاب، فإنه القرار جاء بسبب اعتماد عدد كبير من المدارس الحكومية كمراكز اقتراع وفرز.

 
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