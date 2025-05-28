الأربعاء 2025-05-28 12:52 م
 

عطلة عيد الأضحى المبارك من صباح الخميس حتى مساء الثلاثاء

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
جعفر حسان
 
الأربعاء، 28-05-2025 11:53 ص

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم الأربعاء، بلاغا رسميا حدد بموجبه عطلة عيد الأضحى المبارك، اعتبارا من صباح يوم الخميس الموافق للخامس من حزيران 2025م وحتى مساء يوم الثلاثاء الموافق للعاشر منه.

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ونص البلاغ على أن تعطل جميع الوزارات، والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة خلال الفترة المحددة أعلاه.


واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

 
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