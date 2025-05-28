عطلة عيد الأضحى المبارك من صباح الخميس حتى مساء الثلاثاء

ونص البلاغ على أن تعطل جميع الوزارات، والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة خلال الفترة المحددة أعلاه.
واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
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