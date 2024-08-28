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عُطلة في العاشر من أيلول لتمكين الموظَّفين من ممارسة حقِّهم الانتخابي

الدكتور بشر الخصاونة
رئيس الوزراء
الأربعاء، 28-08-2024 04:26 م
الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في بلاغ رسمي أصدره اليوم الأربعاء، تعطيل الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة والخاصَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة، وذلك يوم الثُّلاثاء الموافق للعاشر من أيلول المقبل؛ لغايات تمكين الموظَّفين من ممارسة حقِّهم الانتخابي لاختيار أعضاء مجلس النوَّاب العشرين. اضافة اعلان
 
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