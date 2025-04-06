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عطلة للمسيحيين بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد

عطلة
عطلة
 
الأحد، 06-04-2025 05:42 م

الوكيل الإخباري-    أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بلاغاً يقضي بتعطيل المسيحيين في جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمّان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة؛ بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد على الحساب الشرقي.

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وبموجب البلاغ الذي أصدره رئيس الوزراء، اليوم الأحد ستكون عطلة المسيحيين يوم الأحد المقبل، الموافق للثالث عشر من نيسان 2025؛ بمناسبة أحد الشعانين، في حين ستكون العطلة ليومي الأحد والاثنين 20 و21 نيسان 2025، بمناسبة عيد الفصح المجيد.

 
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