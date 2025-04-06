عطلة للمسيحيين بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد

وبموجب البلاغ الذي أصدره رئيس الوزراء، اليوم الأحد ستكون عطلة المسيحيين يوم الأحد المقبل، الموافق للثالث عشر من نيسان 2025؛ بمناسبة أحد الشعانين، في حين ستكون العطلة ليومي الأحد والاثنين 20 و21 نيسان 2025، بمناسبة عيد الفصح المجيد.
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