عطلة للمسيحيين بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد

الوكيل الإخباري- أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بلاغاً يقضي بتعطيل المسيحيين في جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمّان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة؛ بمناسبة أحد الشعانين وعيد الفصح المجيد على الحساب الشرقي.

اضافة اعلان