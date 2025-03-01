عطلة لهؤلاء الموظفين أول يوم دوام رسمي في رمضان

الوكيل الإخباري - بمناسبة يوم المدينة الذي يصادف الثاني من آذار في كل عام، تعطل أمانة عمّان الكبرى أعمالها يوم غدٍ الأحد، وذلك بعد قرار أمين عمّان يوسف الشواربة، أول أمس الخميس، باعتماد الثاني من آذار عطلة رسمية لموظفي الأمانة.

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ويوم غدٍ الأحد هو أول يوم دوام رسمي في شهر رمضان المبارك لعام 2025.

واستثنى القرار من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك، حيث يتولى نواب مدير المدينة، كل وفق اختصاصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.