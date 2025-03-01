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عطلة لهؤلاء الموظفين أول يوم دوام رسمي في رمضان

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تعبيرية
السبت، 01-03-2025 01:30 م

الوكيل الإخباري - بمناسبة يوم المدينة الذي يصادف الثاني من آذار في كل عام، تعطل أمانة عمّان الكبرى أعمالها يوم غدٍ الأحد، وذلك بعد قرار أمين عمّان يوسف الشواربة، أول أمس الخميس، باعتماد  الثاني من آذار عطلة رسمية لموظفي الأمانة.

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ويوم غدٍ الأحد هو أول يوم دوام رسمي في شهر رمضان المبارك لعام 2025.

 

واستثنى القرار من تقتضي طبيعة عملهم غير ذلك، حيث يتولى نواب مدير المدينة، كل وفق اختصاصه، اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.


ويأتي هذا القرار، تقديرا للجهود والإنجازات التي يقوم بها موظفو الأمانة واحتفاءً بهذه المناسبة.

 
gnews

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