عطلة لهؤلاء الموظفين أول يوم دوام رسمي في رمضان

ويوم غدٍ الأحد هو أول يوم دوام رسمي في شهر رمضان المبارك لعام 2025.
ويأتي هذا القرار، تقديرا للجهود والإنجازات التي يقوم بها موظفو الأمانة واحتفاءً بهذه المناسبة.
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