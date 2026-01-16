عطل تقني يضرب منصة "إكس" في الاردن

07:34 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/761197 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- شكا عدد من مستخدمي منصة اكس في الاردن من عدم قدرتهم على فتح المنصة والتغريد عليها . اضافة اعلان





ومن جهته، أفاد ‌موقع "داون ديتيكتور" بوجود عطل في منصة "إكس" بعد إبلاغ آلاف المستخدمين عن مشكلات.







تم نسخ الرابط





