عطل مفاجئ يضرب فيسبوك في الأردن

وأفاد مستخدمون بظهور رسائل بـ يرجى التحديث لإعادة المحاولة، مع توقع بحل المشكلة قريبا، وذلك عند محاولة تسجيل الدخول أو تصفح المنصة، إضافة إلى بطء في تحميل الصفحات وتعطل بعض الميزات.
ولم يعرف حتى الآن ان كان العطل عالميا أم يقتصر على دول المنطقة.
ولم تصدر الشركة المالكة للمنصة أي بيان رسمي حتى اللحظة بشأن طبيعة العطل.
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