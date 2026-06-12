عطل مفاجئ يضرب فيسبوك في الأردن

الوكيل الإخباري- تعرضت منصات شركة ميتا (فيس بوك وماسنجر وانستجرام) لخلل تقني مفاجئ، اليوم الجمعة، في الأردن وبعض الدول حيث تعذر وصول العديد من المستخدمين إلى حساباتهم أو استخدام بعض خدماته بشكل طبيعي.



وأفاد مستخدمون بظهور رسائل بـ يرجى التحديث لإعادة المحاولة، مع توقع بحل المشكلة قريبا، وذلك عند محاولة تسجيل الدخول أو تصفح المنصة، إضافة إلى بطء في تحميل الصفحات وتعطل بعض الميزات.

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ولم يعرف حتى الآن ان كان العطل عالميا أم يقتصر على دول المنطقة.