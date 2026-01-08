عطية: قمة الأردن والاتحاد الأوروبي تعكس شراكة استراتيجية متقدمة

وقال عطية في تصريح صحفي إن تأكيد القمة على إطلاق ملتقى الحوار الأوروبي الأردني الأول للأمن والدفاع في عمّان مطلع عام 2026 يشكّل خطوة نوعية تعزز موقع الأردن كمنصة حوار إقليمي ودولي، ودولة محورية في قضايا الأمن والسلام، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم.
وأشار إلى أهمية ما ورد في البيان بشأن تعزيز الدعم الأوروبي للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، ضمن مرفق السلام الأوروبي، وآلية التعامل مع الأردن في إطار السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، معتبرًا ذلك تقديرًا أوروبيًا لدور الأردن المهني والإنساني في حفظ الأمن والاستقرار، إقليميًا ودوليًا.
وأضاف أن مجلس النواب يدعم كل ما من شأنه تعزيز الشراكات الدولية التي تخدم المصالح الوطنية العليا، وتدعم قدرات الدولة ومؤسساتها، وفي مقدمتها القوات المسلحة الأردنية.
وأكد على أن مخرجات القمة تشكّل ترجمة عملية للرؤية الملكية في توسيع دوائر التعاون مع الشركاء الدوليين، وبما يرسخ مكانة الأردن كدولة موثوقة، مستقرة، وشريك فاعل في قضايا الأمن والتنمية.
