 
الإثنين 2025-02-03 07:42 ص
 

عقد اجتماعات اللجنة التجارية العراقية الأردنية على المستوى الوزاري اليوم

جانب من الاجتماعات التحضيرية للجنة التجارية العراقية الأردنية على مستوى الخبراء من كلا البلدين.
جانب من الاجتماعات التحضيرية للجنة التجارية العراقية الأردنية على مستوى الخبراء من كلا البلدين.
الإثنين، 03-02-2025 06:12 ص
الوكيل الإخباري-   يعقد في العاصمة العراقية بغداد، الاثنين، اجتماعات اللجنة التجارية العراقية الأردنية المشتركة بدورتها الأولى على المستوى الوزاري؛ برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة ونظيره العراقي.اضافة اعلان


وبدأت الاحد، الاجتماعات التحضيرية للجنة على مستوى الخبراء من كلا البلدين برئاسة الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، والوكيل الإداري لوزارة الصناعة والمعادن العراقية، قيصر الهاشمي.

وبحثت اللجنة موضوعات تستهدف تعزير التعاون التجاري والصناعي، وغيرها من المجالات ذات العلاقة بين البلدين.
 
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جانب من الاجتماعات التحضيرية للجنة التجارية العراقية الأردنية على مستوى الخبراء من كلا البلدين.

أخبار محلية عقد اجتماعات اللجنة التجارية العراقية الأردنية على المستوى الوزاري اليوم



 




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