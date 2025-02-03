عقد اجتماعات اللجنة التجارية العراقية الأردنية على المستوى الوزاري اليوم

وبدأت الاحد، الاجتماعات التحضيرية للجنة على مستوى الخبراء من كلا البلدين برئاسة الأمينة العامة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، والوكيل الإداري لوزارة الصناعة والمعادن العراقية، قيصر الهاشمي.
وبحثت اللجنة موضوعات تستهدف تعزير التعاون التجاري والصناعي، وغيرها من المجالات ذات العلاقة بين البلدين.
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