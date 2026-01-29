عقد اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع تعزيز المباني والمنازل ذات الاستهلاك الصفري للطاقة

الوكيل الإخباري- عقدت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الخميس، اجتماع اللجنة التوجيهية لمشروع "تعزيز المنازل والمباني ذات الاستهلاك الصفري للطاقة" المنفذ بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وبحضور ممثلي الجهات الشريكة وأعضاء اللجنة التوجيهية.

وأكدت أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة أماني العزام، أهمية الشراكة المستمرة مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، مُثمنة الدعم الفني الذي تقدمه الوكالة للمشاريع الوطنية في مجالات كفاءة الطاقة والعمل المناخي، بما يعكس التزام الجانبين بالتنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة.



وأشارت العزام إلى أن قطاع المباني يُعد من أكثر القطاعات الواعدة في خفض استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، مُشددة على أن التوجه نحو المباني ذات الاستهلاك الصفري للطاقة في الأردن يشكّل أولوية بيئية، وهدفاً استراتيجياً اقتصادياً واجتماعياً ويتماشى مع السياسات الوطنية للطاقة والمناخ.



وبيّنت أن المشروع يعتمد نهجاً شاملاً ومتكاملاً ولا يقتصر على الحلول التقنية فقط بل يشمل تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية والسياسات الداعمة بما يضمن ترسيخ مفهوم المباني ذات الاستهلاك الصفري للطاقة وتطبيقه على المدى الطويل.



وأوضحت العزام أهمية تصميم نوافذ تمويل مُبتكرة وعملية تُسهم في تحويل السياسات إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، من خلال حشد التمويل من القطاعين العام والخاص، وتقليل مخاطر الاستثمار، وتوفير آليات مالية جاذبة تسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.



من جهته، أكد الممثل الرئيسي لمكتب (JICA) في الأردن في موريهاتا شينغو، أهمية تعزيز أوجه التعاون مع الوزارة في مشروع تعزيز المنازل والمباني ذات الاستهلاك الصفري للطاقة خلال الأعوام المقبلة.



وبيّن شينغو أن الوكالة ستواصل دعمها الفني للوزارة من خلال مشاريع كفاءة الطاقة والعمل المناخي وغيرها من المشاريع، بما يعكس التزام الجانبين بالتنمية المستدامة وتحقيق أفضل الممارسات.



من جانبها، بينت مديرة المشروع المهندسة علا سرحان، أن هدف المشروع هو إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية لإدخال مباني ومنازل الطاقة الصفرية (ZEB/ZEH)، وتطوير آلية حوافز مالية داعمة، بالإضافة إلى إعداد مسودات سياسات وأنظمة نشر فعّالة لتعزيز تطبيق تقنيات الطاقة النظيفة، بما ينسجم مع الخطط الوطنية للطاقة المستدامة (مثل NEEAP IV).