عقد الاجتماع الثامن للحوار الأردني الياباني حول سياسة التنمية الاقتصادية

وشارك في الاجتماع، كبار المسؤولين في وزارة الخارجية اليابانية برئاسة المدير العام لمكتب التعاون الدولي في الوزارة إيشيزوكي هيديو، والسفارة اليابانية في عمّان، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في اليابان ومكتبها في الأردن برئاسة موريهاتا شينغو، بالإضافة إلى المسؤولين من وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية.
وأعربت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان عن تقدير الأردن لحكومة وشعب اليابان على الدعم المتواصل للأولويات والمشاريع التنموية، بالإضافة إلى المساعدات الفنية وثمنت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
