عقد الاجتماع الثامن للحوار الأردني الياباني حول سياسة التنمية الاقتصادية

الوكيل الإخباري- عقدت الحكومتان الأردنية واليابانية الاجتماع الثامن للحوار الأردني– الياباني حول سياسة التنمية الاقتصادية، والذي تناول سبل تعزيز التعاون القائم والمستقبلي بين البلدين، إضافة إلى استعراض المشاريع التنموية الممولة من المساعدات اليابانية ومناقشة الأولويات المقترح دعمها خلال المرحلة المقبلة.

اضافة اعلان



وشارك في الاجتماع، كبار المسؤولين في وزارة الخارجية اليابانية برئاسة المدير العام لمكتب التعاون الدولي في الوزارة إيشيزوكي هيديو، والسفارة اليابانية في عمّان، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في اليابان ومكتبها في الأردن برئاسة موريهاتا شينغو، بالإضافة إلى المسؤولين من وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية.