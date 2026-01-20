الثلاثاء 2026-01-20 09:07 م

عقد الاجتماع الثامن للحوار الأردني الياباني حول سياسة التنمية الاقتصادية

أعلام الأردن ترفرف في شارع رئيسي في العاصمة عمّان
العاصمة عمان
 
الوكيل الإخباري-    عقدت الحكومتان الأردنية واليابانية الاجتماع الثامن للحوار الأردني– الياباني حول سياسة التنمية الاقتصادية، والذي تناول سبل تعزيز التعاون القائم والمستقبلي بين البلدين، إضافة إلى استعراض المشاريع التنموية الممولة من المساعدات اليابانية ومناقشة الأولويات المقترح دعمها خلال المرحلة المقبلة.

وشارك في الاجتماع، كبار المسؤولين في وزارة الخارجية اليابانية برئاسة المدير العام لمكتب التعاون الدولي في الوزارة إيشيزوكي هيديو، والسفارة اليابانية في عمّان، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في اليابان ومكتبها في الأردن برئاسة موريهاتا شينغو، بالإضافة إلى المسؤولين من وزارتي التخطيط والتعاون الدولي والمالية.


وأعربت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينه طوقان عن تقدير الأردن لحكومة وشعب اليابان على الدعم المتواصل للأولويات والمشاريع التنموية، بالإضافة إلى المساعدات الفنية وثمنت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

 
 


