عقل يتحدث عن أسعار المشتقات النفطية للشهر المقبل

الوكيل الإخباري - تحدث الخبير النفطي هاشم عقل عن توقعاته لأسعار المشتقات النفطية قبيل التسعيرة المرتقبة للشهر المقبل.

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وقال عقل لـ"الوكيل الإخباري"، إن هناك انخفاض طفيف على أسعار المشتقات النفطية لغاية اليوم الأحد 2024/11/24، حيث بلغ انخفاض سعر لتر البنزين 90 نحو 7 فلسات وانخفاض سعر لتر البنزين 95 نحو 7 فلسات أيضا، مع ارتفاع ضئيل على سعر لتر الديزل بـ 5 فلسات.

وأضاف أن هناك شبه استقرار في أسعار المحروقات منذ بداية الشهر الحالي وحتى اليوم حيث بقيت أسعار خام برنت منخفضة عن معدل الشهر الماضي من 2-3 دولار للبرميل وهذا غير مؤثر على أسعار المشتقات النفطية.

وأشار إلى أن هذه مجرد مؤشرات وليست أسعار نهائية حيث يتبقى لنهاية الشهر خمسة أيام عمل وقد تتغير فيها الأسعار.