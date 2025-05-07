علاقات استراتيجية تتجدد .. السفير الياباني يشيد بزيارة ولي العهد

و قال السفير هيديكي إن اليابان والأردن تربطهما "صداقة قوية" تتجسد من خلال التبادلات بين الشعوب والتعاون على مختلف المستويات.
وأشار إلى أن هذه العلاقة التاريخية تمتد من المبادرات الشعبية وصولًا إلى اللقاءات رفيعة المستوى، ومن أبرز معالمها التاريخ الطويل بين العائلة الملكية الأردنية والعائلة الإمبراطورية اليابانية، بما في ذلك الزيارة الحالية لسمو ولي العهد.
وأضاف السفير أنه في العام الماضي 2024، احتفل البلدان بالذكرى السبعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بينهما، وهي محطة "بارزة" في تاريخ البلدين.
وأوضح السفير هيديكي أنه منذ أن تم تصنيف العلاقة بين اليابان والأردن كـ"شراكة استراتيجية" في عام 2018، تعزز التعاون بينهما من خلال حوار "قوي" في مجالات متعددة، وتشمل هذه المجالات السياسة، والدفاع والأمن، والتعاون الاقتصادي والتنموي، والدبلوماسية العامة، والتبادل الثقافي، فضلًا عن المساعدات الإنسانية للاجئين.
وأكد السفير التزامه الكامل بتعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون بين البلدين إلى "آفاق جديدة"، بما يسهم في استقرار المنطقة، وذلك في ظل المشهد الإقليمي والدولي المتغير، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط.
يشار إلى أن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بدأ اليوم الأربعاء زيارة عمل لليابان، يلتقي خلالها سمو الأمير أكيشينو، ولي عهد اليابان، ورئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيغيرو، وعددًا من المسؤولين اليابانيين.
كما يزور سمو ولي العهد الجناح الأردني في معرض إكسبو المقام في مدينة أوساكا.
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