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علان: مركز التجارة الإلكترونية خطوة بالاتجاه الصحيح

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 25-08-2024 03:14 م

الوكيل الإخباري-   رحب ممثل قطاع الألبسة والأقمشة والأحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن، سلطان علان، بإنشاء مركز التجارة الإلكترونية، واصفا ذلك بأنه "خطوة بالاتجاه الصحيح".

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وأكد علان في بيان اليوم الاحد، أن إنشاء المركز يمثل خطوة ضرورية لتحويل المملكة لمركز إقليمي للتجارة الإلكترونية المنظمة، موضحا ان المركز سيسهم في كشف حجم الطرود البريدية التي تصل السوق المحلية.


وقال، إن الإجراءات الجمركية الجديدة بخصوص إنشاء مركز متطور للتجارة الإلكترونية وفق مواصفات حديثة ومتطورة، يمثل خطوة بالاتجاه الصحيح، مشيرا الى أن تلك الإجراءات لن تحمل المواطن أية أعباء مالية إضافية، لكنها ستحد من تجارة الظل التي يمارسها البعض، كما ستعمل على تراجع استغلال الطرود البريدية ذات الاستخدام الشخصي لغايات تجارية.


وبين علان، أن الإجراءات الجديدة معمول بها في أغلب دول العالم، مؤكدا أن القطاع التجاري ولا سيما تجارة الألبسة والأحذية من أكثر القطاعات تضررا من الطرود البريدية رغم مطالبات بتحقيق العدالة بين التجارة التقليدية والطرود البريدية التي تصل السوق المحلية.


وكانت شركة البريد الأردني أعلنت عن بدء العمل التجريبي بمركز جمرك التجارة الإلكترونية والبريد السريع في المقابلين قبل أيام، والذي من المقرر افتتاحه رسمياً بداية أيلول المقبل بهدف جعل الأردن مركزا إقليميا للتجارة الإلكترونية في المنطقة العربية.

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