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علان نقيبا لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية

نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان
نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان
الأحد، 08-12-2024 11:21 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت لجنة الانتخابات المشرفة على انتخابات مقعد نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، عن فوز سلطان علان، بمنصب النقيب بالانتخابات التي جرت أمس السبت، بمقر غرفة تجارة عمان للدورة الجديدة التي تمتد حتى عام 2027.اضافة اعلان


وحصل علان الذي ترأس كتلة النقابة للجميع، على 218 صوتا، من أصل 337 تاجرا يحق لهم التصويت.

وفاز بعضوية مقاعد الهيئة الإدارية للنقابة بالتزكية : محمد الحلو، نزير النتشة، مهند الهندي، أحمد حتاملة، يوسف عتمه، فراس الحمصي، محمد أبو دعابس، هاني المصري، محمد أبو ذان، ابراهيم مدالله، وسام السعيد، حسن الدرايسة.

وتضم الهيئة الإدارية للنقابة 13 عضوا، بما فيهم الرئيس، وتتوزع العضوية على 5 يمثلون الألبسة، و4 عن قطاع الأقمشة، و3 عن قطاع الأحذية.

بترا
 
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