علان نقيبا لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية

وحصل علان الذي ترأس كتلة النقابة للجميع، على 218 صوتا، من أصل 337 تاجرا يحق لهم التصويت.
وفاز بعضوية مقاعد الهيئة الإدارية للنقابة بالتزكية : محمد الحلو، نزير النتشة، مهند الهندي، أحمد حتاملة، يوسف عتمه، فراس الحمصي، محمد أبو دعابس، هاني المصري، محمد أبو ذان، ابراهيم مدالله، وسام السعيد، حسن الدرايسة.
وتضم الهيئة الإدارية للنقابة 13 عضوا، بما فيهم الرئيس، وتتوزع العضوية على 5 يمثلون الألبسة، و4 عن قطاع الأقمشة، و3 عن قطاع الأحذية.
بترا
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