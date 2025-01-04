علاوي: الأردن يمثل الدولة المدنية الوحيدة في المنطقة

وقال علاوي خلال لقاء معه على قناة التغيير، إن هناك خياران بشأن الدولة السورية، إما تركها لوحدها في ظل الادارة الجديدة، وإما التحرك باتجاه سوريا.
وأضاف، ان التحرك باتجاه سوريا من العراق لوحده لا يكفي، بل يجب أن يكون تحركا عربيا، مؤكدا أن التحرك العربي يجب الاعتماد فيه على الأردن لأن الأردن يمثل الدولة المدنية الوحيدة في المنطقة.
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