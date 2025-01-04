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علاوي: الأردن يمثل الدولة المدنية الوحيدة في المنطقة

أياد علاوي
أياد علاوي
السبت، 04-01-2025 01:39 م
الوكيل الإخباري-    أكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق أياد علاوي، أن الأردن يمثل الدولة المدنية الوحيدة في المنطقة.اضافة اعلان


وقال علاوي خلال لقاء معه على قناة التغيير، إن هناك خياران بشأن الدولة السورية، إما تركها لوحدها في ظل الادارة الجديدة، وإما التحرك باتجاه سوريا.

وأضاف، ان التحرك باتجاه سوريا من العراق لوحده لا يكفي، بل يجب أن يكون تحركا عربيا، مؤكدا أن التحرك العربي يجب الاعتماد فيه على الأردن لأن الأردن يمثل الدولة المدنية الوحيدة في المنطقة.
 
gnews

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