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على الصحراوي.. ضبط "ديانا" تحمل عشرات الركاب في صندوقها

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 26-08-2024 09:15 ص
الوكيل الإخباري-   ضبط العاملون في دورية أمن القطرانة على الطريق الصحراوي مركبة شحن "ديانا" تحمل 30 راكبا في الصندوق الخلفي .اضافة اعلان


وقال ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية عبر إذاعة الامن العام الإثنين، إنه تم ضبط المركبة واتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحق السائق، لافتا الى أن هذه مخالفة خطرة وتحميل الركاب الزائدين يعرض حياتهم للخطر.

وكشف عن تأمين الركاب بحافلة نقل عمومي.
 
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