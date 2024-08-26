على الصحراوي.. ضبط "ديانا" تحمل عشرات الركاب في صندوقها

وقال ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية عبر إذاعة الامن العام الإثنين، إنه تم ضبط المركبة واتخاذ الإجراء القانوني المناسب بحق السائق، لافتا الى أن هذه مخالفة خطرة وتحميل الركاب الزائدين يعرض حياتهم للخطر.
وكشف عن تأمين الركاب بحافلة نقل عمومي.
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